Гонщик «Астаны» финишировал в десятке лучших первого этапа «Вуэльта Валенсии»
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Стартовала ежегодная шоссейная многодневная велогонка по дорогам Испании — «Вуэльта Валенсии», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Победу на первом этапе одержал бельгиец Ремко Эвенепул из команды «Quick-Step». Второй результат — у россиянина Александра Власова. Третьим стал испанец Карлос Родригес из «INEOS Grenadiers».
У гонщиков «Астаны» лучшим стал новичок команды Давид Де ла Крус, завершивший этап десятым.
«Вуэльта Валенсии». Первый этап
Les Alqueries — Torralba del Pinar. 166.7 километров
1. Ремко Эвенепул (Бельгия, «Quick-Step») — 4:16:32
2. Александр Власов (Россия, «BORA-hansgrohe») — +0:16
3. Карлос Родригес (Испания, «INEOS Grenadiers») — +0:31
10. Давид Де ла Крус (Испания, «Астана») — +0:53
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