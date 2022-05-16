04:04
16 Мая 2022 04:04
Гонщик «Астаны» финишировал в десятке лучших этапа «Джиро д’Италия»
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В воскресенье состоялся девятый этап веломногодневки «Джиро д’Италия», гонщики проехали по горам 191 километр, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Первым финишировал австралиец Джей Хиндли из команды «BORA-hansgrohe». Вторым стал француз Ромен Барде из «DSM». Третий результат — у эквадорца Ричарда Карапаса из «INEOS Grenadiers».
Гонщик «Астаны» Винченцо Нибали пересек финишную черту этапа восьмым.
«Джиро д’Италия». Девятый этап
Изерния — Блокхаус. 191 километр
1. Джей Хиндли (Австралия, «BORA-hansgrohe») — 5:34:44
2. Ромен Барде (Франция, «DSM»)
3. Ричард Карапас (Эквадор, «INEOS Grenadiers»)
8. Винченцо Нибали (Италия, «Астана») — +0:34
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