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Гонщик «Астаны» финишировал в десятке лидеров третьего этапа «Вуэльты Бургоса»
5 Августа 2021 21:46
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ЭСПИНОСА-ДЕ-ЛОС-МОНТЕРОС. КАЗИНФОРМ - Сегодня состоялся третий этап веломногодневки «Вуэльта Бургоса», гонщики проехали по горам 173 километра. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
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Первым финишную черту этапа пересек француз Ромен Барде из команды «DSM». Второй результат у итальянца Доменико Поццовиво из «Qhubeka NextHash». Испанец Микель Ланда из «Bahrain-Victorious» замкнул тройку лидеров.
Гонщик «Астаны» Оскар Родригес финишировал десятым.
«Вуэльта Бургоса». Третий этап
Бусто-де-Буреба — Эспиноса-де-лос-Монтерос. 173 километра
1. Ромен Барде (Франция, «DSM») — 4:14:14
2. Доменико Поццовиво (Италия, «Qhubeka NextHash») — +0:39
3. Микель Ланда (Испания, «Bahrain-Victorious»)
10. Оскар Родригес (Испания, «Астана») — +0:50.
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