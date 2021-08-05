Гонщик «Астаны» финишировал в десятке лидеров третьего этапа «Вуэльты Бургоса»

ЭСПИНОСА-ДЕ-ЛОС-МОНТЕРОС. КАЗИНФОРМ - Сегодня состоялся третий этап веломногодневки «Вуэльта Бургоса», гонщики проехали по горам 173 километра. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Первым финишную черту этапа пересек француз Ромен Барде из команды «DSM». Второй результат у итальянца Доменико Поццовиво из «Qhubeka NextHash». Испанец Микель Ланда из «Bahrain-Victorious» замкнул тройку лидеров.

Гонщик «Астаны» Оскар Родригес финишировал десятым.1. Ромен Барде (Франция, «DSM») — 4:14:142. Доменико Поццовиво (Италия, «Qhubeka NextHash») — +0:393. Микель Ланда (Испания, «Bahrain-Victorious»)10. Оскар Родригес (Испания, «Астана») — +0:50.







