+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 19 °С
Алматы: 23 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Гонщик «Астаны» финишировал в десятке лидеров третьего этапа «Вуэльты Бургоса»

5 Августа 2021 21:46
Поделиться:
Гонщик «Астаны» финишировал в десятке лидеров третьего этапа «Вуэльты Бургоса»

ЭСПИНОСА-ДЕ-ЛОС-МОНТЕРОС. КАЗИНФОРМ - Сегодня состоялся третий этап веломногодневки «Вуэльта Бургоса», гонщики проехали по горам 173 километра. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Новости по теме
Велотрековик Захаров выступил в омниуме Олимпиады-2020
Глава МИД принял иностранных послов Казахстанский велотрековик не прошел квалификацию на Олимпиаде-2020 «Астана» объявила состав на «Арктическую гонку Норвегии»

Первым финишную черту этапа пересек француз Ромен Барде из команды «DSM». Второй результат у итальянца Доменико Поццовиво из «Qhubeka NextHash». Испанец Микель Ланда из «Bahrain-Victorious» замкнул тройку лидеров.


Гонщик «Астаны» Оскар Родригес финишировал десятым.
«Вуэльта Бургоса». Третий этап
Бусто-де-Буреба — Эспиноса-де-лос-Монтерос. 173 километра
1. Ромен Барде (Франция, «DSM») — 4:14:14
2. Доменико Поццовиво (Италия, «Qhubeka NextHash») — +0:39
3. Микель Ланда (Испания, «Bahrain-Victorious»)
10. Оскар Родригес (Испания, «Астана») — +0:50.




Подписывайтесь на наш канал:

Поделиться:
Новости по теме
Велотрековик Захаров выступил в омниуме Олимпиады-2020
Глава МИД принял иностранных послов
Казахстанский велотрековик не прошел квалификацию на Олимпиаде-2020
«Астана» объявила состав на «Арктическую гонку Норвегии»
Популярное
1 Замакима Талдыкоргана уволили после задержания членов мониторинговой группы за взятки
2 Общественный транспорт не будет работать в выходные в Нур-Султане
3 Землетрясение произошло в 879 км от Алматы
4 Вакцинированные студенты и преподаватели вузов начали получать поощрения
5 Разметку-«вафельницу» нанесли на перекрестках улиц в Нур-Султане
6 Иммунный ответ на шесть разных вакцин от коронавируса проанализировали в Нур-Султане
Замакима Талдыкоргана уволили после задержания членов мониторинговой группы за взятки
Общественный транспорт не будет работать в выходные в Нур-Султане
Землетрясение произошло в 879 км от Алматы
Вакцинированные студенты и преподаватели вузов начали получать поощрения
Разметку-«вафельницу» нанесли на перекрестках улиц в Нур-Султане
Иммунный ответ на шесть разных вакцин от коронавируса проанализировали в Нур-Султане
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Индира Марат
Индира Марат
954-047
rusred@inform.kz

Архив