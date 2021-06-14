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    21:01, 13 Июнь 2021 | GMT +6

    Гонщик «Астаны» финишировал третьим по итогам «Тура Словении»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня состоялся заключительный этап веломногодневки «Тур Словении», сообщает Sports.kz.

    Победу на финальном этапе одержал немец Фил Баухаус из команды «Bahrain-Victorious». Второй и третий результаты у австралийских гонщиков Александера Эдмондсона из «BikeExchange» и Хайнриха Хаусслера из «Bahrain-Victorious».

    Гонщик «Астаны» Маттео Собреро финишировал в первой десятке и занял третье место в генеральной квалификации по итогам гонки. Давиде Мартинелли завершил этап 14-м, Фабио Феллине — 30-м, Хавьер Ромо — 64-м, Никита Стальнов — 96-м.
    «Тур Словении». Пятый этап
    Любляна — Ново-Место. 175.3 километров
    1. Фил Баухаус (Германия, «Bahrain-Victorious») — 4:12:05
    2. Александер Эдмондсон (Австралия, «BikeExchange»)
    3. Хайнрих Хаусслер (Австралия, «Bahrain-Victorious»)
    10. Маттео Собреро (Италия, «Астана»)
    14. Давиде Мартинелли (Италия, «Астана»)
    30. Фабио Феллине (Италия, «Астана»)
    64. Хавьер Ромо (Испания, «Астана»)
    96. Никита Стальнов (Казахстан, «Астана») — +1:15
    Общий зачет:
    1. Тадей Погачар (Словения, «UAE-Team Emirates») — 19:23:31
    2. Диего Улисси (Италия, «UAE-Team Emirates») — +1:21
    3. Маттео Собреро (Италия, «Астана») — +1:35
    24. Хавьер Ромо (Испания, «Астана») — +9:38
    34. Фабио Феллине (Италия, «Астана») — +14:41
    74. Давиде Мартинелли (Италия, «Астана») — +38:23
    78. Никита Стальнов (Казахстан, «Астана») — +39:32

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