Гонщик «Астаны» финишировал третьим по итогам «Тура Словении»
Победу на финальном этапе одержал немец Фил Баухаус из команды «Bahrain-Victorious». Второй и третий результаты у австралийских гонщиков Александера Эдмондсона из «BikeExchange» и Хайнриха Хаусслера из «Bahrain-Victorious».
Гонщик «Астаны» Маттео Собреро финишировал в первой десятке и занял третье место в генеральной квалификации по итогам гонки. Давиде Мартинелли завершил этап 14-м, Фабио Феллине — 30-м, Хавьер Ромо — 64-м, Никита Стальнов — 96-м.
«Тур Словении». Пятый этап
Любляна — Ново-Место. 175.3 километров
1. Фил Баухаус (Германия, «Bahrain-Victorious») — 4:12:05
2. Александер Эдмондсон (Австралия, «BikeExchange»)
3. Хайнрих Хаусслер (Австралия, «Bahrain-Victorious»)
10. Маттео Собреро (Италия, «Астана»)
14. Давиде Мартинелли (Италия, «Астана»)
30. Фабио Феллине (Италия, «Астана»)
64. Хавьер Ромо (Испания, «Астана»)
96. Никита Стальнов (Казахстан, «Астана») — +1:15
Общий зачет:
1. Тадей Погачар (Словения, «UAE-Team Emirates») — 19:23:31
2. Диего Улисси (Италия, «UAE-Team Emirates») — +1:21
3. Маттео Собреро (Италия, «Астана») — +1:35
24. Хавьер Ромо (Испания, «Астана») — +9:38
34. Фабио Феллине (Италия, «Астана») — +14:41
74. Давиде Мартинелли (Италия, «Астана») — +38:23
78. Никита Стальнов (Казахстан, «Астана») — +39:32