Гонщик «Астаны» финишировал третьим по итогам «Тура Словении»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня состоялся заключительный этап веломногодневки «Тур Словении», сообщает Sports.kz.

Победу на финальном этапе одержал немец Фил Баухаус из команды «Bahrain-Victorious». Второй и третий результаты у австралийских гонщиков Александера Эдмондсона из «BikeExchange» и Хайнриха Хаусслера из «Bahrain-Victorious».

Гонщик «Астаны» Маттео Собреро финишировал в первой десятке и занял третье место в генеральной квалификации по итогам гонки. Давиде Мартинелли завершил этап 14-м, Фабио Феллине — 30-м, Хавьер Ромо — 64-м, Никита Стальнов — 96-м.

«Тур Словении». Пятый этап

Любляна — Ново-Место. 175.3 километров

1. Фил Баухаус (Германия, «Bahrain-Victorious») — 4:12:05

2. Александер Эдмондсон (Австралия, «BikeExchange»)

3. Хайнрих Хаусслер (Австралия, «Bahrain-Victorious»)

10. Маттео Собреро (Италия, «Астана»)

14. Давиде Мартинелли (Италия, «Астана»)

30. Фабио Феллине (Италия, «Астана»)

64. Хавьер Ромо (Испания, «Астана»)

96. Никита Стальнов (Казахстан, «Астана») — +1:15

Общий зачет:

1. Тадей Погачар (Словения, «UAE-Team Emirates») — 19:23:31

2. Диего Улисси (Италия, «UAE-Team Emirates») — +1:21

3. Маттео Собреро (Италия, «Астана») — +1:35

24. Хавьер Ромо (Испания, «Астана») — +9:38

34. Фабио Феллине (Италия, «Астана») — +14:41

74. Давиде Мартинелли (Италия, «Астана») — +38:23

78. Никита Стальнов (Казахстан, «Астана») — +39:32