Гонщик «Астаны» Александр Власов занял 11 место на 16-м этапе «Вуэльты Испании»
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Завершился 16-й этап веломногодневки «Вуэльта Испании» пелотон преодолел по горам 162 километра. Гонщик «Астаны» Александр Власов завершил этап 11-м, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.
Лучший результат этапа у датчанина Магнуса Корта из команды «EF Pro Cycling», лидер общего зачета словенец Примож Роглич из «Jumbo-Visma» стал вторым, третьим на финише был португалец Руй Кошта из «UAE-Team Emirates».
Гонщик «Астаны» Александр Власов завершил этап 11-м. Горка Исагирре финишировал 22-м, Йон Исагирре — 43-м, Алекс Аранбуру — 71-м, Дмитрий Груздев — 72-м, Омар Фраиле — 79-м, Мерхави Кудус — 96-м, Луис Леон Санчес был вынужден покинуть гонку.
«Вуэльта Испании». 16-й этап
Саламанка — Сьюдад-Родриго. 162 километра
1. Магнус Корт (Дания, «EF Pro Cycling») — 4:04:35
2. Примож Роглич (Словения, «Jumbo-Visma»)
3. Руй Кошта (Португалия, «UAE-Team Emirates»)
11. Александр Власов (Россия, «Астана»)
22. Горка Исагирре (Испания, «Астана»)
43. Йон Исагирре (Испания, «Астана») — +0:45
71. Алекс Аранбуру (Испания, «Астана») — +10:24
72. Дмитрий Груздев (Казахстан, «Астана»)
79. Омар Фраиле (Испания, «Астана») — +13:13
96. Мерхави Кудус (Эритрейя, «Астана»)
Общий зачет:
1. Примож Роглич (Словения, «Jumbo-Visma») — 64:20:31
2. Ричард Карапас (Эквадор, «INEOS Grenadiers») — +0:45
3. Хью Карти (Великобритания, «EF Pro Cycling») — +0:53
9. Александр Власов (Россия, «Астана») — +8:48
18. Горка Исагирре (Испания, «Астана») — +19:29
34. Йон Исагирре (Испания, «Астана») — +1:12:47
62. Мерхави Кудус (Эритрейя, «Астана») — +2:06:42
67. Омар Фраиле (Испания, «Астана») — +2:19:26
73. Алекс Аранбуру (Испания, «Астана») — +2:28:16
94. Дмитрий Груздев (Казахстан, «Астана») — +3:03:39.
Напомним, Александр Власов занял второе место на двенадцатом этапе многодневки «Вуэльта Испании».
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