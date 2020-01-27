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Гонконг ввел запрет на въезд из провинции Хубэй из-за коронавируса

27 Января 2020 13:15
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Гонконг ввел запрет на въезд из провинции Хубэй из-за коронавируса

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Власти специального административного района Сянган (САРС, Гонконг) с понедельника ввели запрет на въезд в САРС для жителей провинции Хубэй и всех кто в последние 14 дней ее посещал, за исключением жителей Гонконга, передает МИА «Казинформ».

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«Поскольку вспышка эпидемии в основном произошла в провинции Хубэй, где ситуация становиться все более серьезной, к тому же эксперты сообщили, что бессимптомные пациенты усложняют работу по профилактике ее распространения, решено ввести ограничения на въезд в Гонконг всем жителям провинции Хубэй и лицам, посетившим указанный регион в течение последних 14 дней», - говорится в опубликованном заявлении на сайте правительства.

Число заболевших коронавирусом, по последним данным, превысило 2,7 тыс. человек, летальный исход зафиксирован в 80 случаях. При этом большинство зараженных новой коронавирусной инфекцией приходится на провинцию Хубэй (1423, 76 погибших).

На прошлой неделе власти КНДР временно закрыли границу для иностранных туристов в связи с распространением в Китае нового типа коронавируса.


Фото: russian.news.cn

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Ключевые слова: Китай, Пневмония в Китае,
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Автор:

Руслан Сулейменов

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