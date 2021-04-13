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    19:38, 12 Апрель 2021 | GMT +6

    Гонки с полицией устроил пьяный водитель в Акмолинской области

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Пожизненное лишение права управлять автотранспортом, а также ограничение свободы грозит 27-летнему акмолинцу, повторно севшему за руль в состоянии алкогольного опьянения после того, как он уже был лишен водительского удостоверения за аналогичный проступок, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

    10 апреля около 01:30 автопатруль «Бакай 6-Б» в составе инспектора службы РПП департамента полиции старшего лейтенанта полиции Аслана Сарсенбаева и лейтенанта полиции Ильдара Байсеитова, патрулируя в ходе ОПМ «Безопасная дорога» в поселке Жибек жолы, установил автомашину марки ВАЗ-2114, которая показалась им очень подозрительной, так как двигалась на большой скорости и виляла.

    «На требования полиции остановиться водитель не отреагировал, а только прибавил скорость и продолжил движение в сторону города Нур-Султана по автодороге Екатеринбург - Алматы. После продолжительной погони автомобиль нарушителя был остановлен принудительно, так как представлял угрозу для здоровья и жизни других участников дорожного движения. За рулем автомашины оказался 27-летний парень, ранее лишенный водительского удостоверения за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Как позже выяснилось, согласно медицинскому заключению, он находился в состоянии легкой степени опьянения», - пояснили в ведомстве.

    Нарушителю грозит пожизненное лишение водительского удостоверения и ограничение свободы по статье «Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством такому лицу или допуск к управлению транспортным средством такого лица» УК РК.


    Теги:
    МВД РК ДТП Закон и право Транспорт Борьба с преступностью Общество Правоохранительные органы Акмолинская область
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