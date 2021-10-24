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    15:25, 24 Октябрь 2021 | GMT +6

    Гонки по встречке устроили несколько водителей в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Водители нескольких автомобилей в Нур-Султане устроили гонки по встречке. В пресс-службе столичного департамента полиции сообщили о том, что автомобили водворены на коммунальную стоянку, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По данному факту за управление в состоянии алкогольного опьянения в отношении 22-летнего водителя автомашины марки «Mercedes Benz» возбуждено административное производство по статье 608 части 1 КРКоАП. За выезд на сторону проезжей части дороги, предназначенную для встречного движения, водитель «Mercedes Benz» привлечен к административной ответственности по статье 596 части 3 КРКоАП. Кроме того, в отношении водителя составлены административные протоколы по статьям 595 ч.1 «Нарушение правил маневрирования», 630 ч. 1 «Повреждение дорог» КРКоАП», - прокомментировали в полиции.

    Решением административного суда, 22-летний водитель лишен права управления транспортными средствами сроком на 7 лет, а также подвергнут административному аресту на 15 суток.


    В отношении 31-летнего водителя «Mercedes Benz» возбуждено административное производство по статьям 596 ч.3 «Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона» и 590 части 9 «Нарушение правил эксплуатации транспортных средств» КРКоАП.

    За выезд на сторону проезжей дороги, предназначенную для встречного движения, в отношении водителей автомашин «Toyota Camry», «BMW», «Mercedes Benz» возбуждено административное производство по статье 596 ч.3 КРКоАП.

    Автомашины водворены на коммунальную стоянку.


    Теги:
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