Гонки патрульных за водителем скутера по пешеходной улице объяснили в полиции СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске машина патрульной полиции преследовала скутер по пешеходной улице. Действия стражей порядка прокомментировали в пресс-службе департамента полиции области, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Видео с полицейским автомобилем, несущимся со звуковыми и световыми
сигналами по улице Конституции Казахстана, разместили пользователи в социальных сетях.
В пресс-службе пояснили, что машина преследовала скутер, водитель которого был в
нетрезвом состоянии и специально свернул на проспект.
«Сотрудникам батальона патрульной полиции поступила информация от участника дорожного движения о том, что со стороны озера Пёстрого по улице Жамбыла едет
водитель скутера, предположительно, находящийся в нетрезвом состоянии. Около 23:35 транспортное средство заметил батальон. Водитель управлял скутером без
включенных осветительных приборов и средств индивидуальной защиты, перевозил
пассажира. На законные требования об остановке мужчина не реагировал, осуществляя
движение с нарушением скорости, на запрещающий сигнал светофора, умышленно
выехав на пешеходную улицу Конституции Казахстана. С целью обеспечения безопасности окружающих - многочисленных прохожих, в том числе детей - и задержания водителя скутера сотрудники автопатруля были вынуждены осуществлять движение следом за скрывающимся правонарушителем, предупреждая граждан, посредством громкоговорящего устройства», - прокомментировали в пресс-службе.
Водителя скутера задержать так и не удалось. Его поиски продолжаются.