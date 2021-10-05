Гонки на тарантасах прошли в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В учреждении АК-159/17 ДУИС по Карагандинской области прошли соревнования на самодельных тарантасах. Подобные соревнования были проведены впервые, с целью разнообразия проведения спортивных мероприятий в местах лишения свободы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Изначально, в начале XIX века, тарантас использовали в качестве повозки к лошадям. Но в XXI веке начали использовать самодельные тарантасы в качестве развлечения спуска с горы. Позже в различных странах начали проводиться соревнования на тарантасах.

В первых соревнованиях за колючей проволокой приняли участие два отряда, при поддержке администрации учреждения, осужденным были предоставлены различные материалы для постройки гоночных машин, в том числе и ванна.

Командам из 5 участников предстояло проехаться самокатом после разгона другими участниками команды, после чего пилоты сменялись на других. Победителем стала команда , проехавшая наибольшее расстояние.

«Фантазия для участия в данных соревнованиях ничем не ограничена, в связи с чем один из сотрудников учреждения привез ванну для постройки тарантаса, которая осталась после ремонта. Данные соревнования положительно сказываются на развитие творческого потенциала и сплоченности осужденных, что сказывается на процессе ресоциализации», - сообщил заместитель начальника учреждения АК-159/17 подполковник юстиции Азат Сыздыков.

После завершения данных соревнований осужденные проявили интерес проводить данные соревнования ежегодно.