Гонки на льду: пьяный водитель едва не сбил рыбаков на Капшагае

КАПШАГАЙ. КАЗИНФОРМ – Пьяный водитель устроил гонки на льду Капшагая, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В социальной сети появилась информация о том, что 31 января пьяный водитель на высокой скорости влетел на группу рыбаков. Пострадавших нет, рыбаки вовремя увидели машину и успели отпрыгнуть.

Кроме того, неподалеку катались дети на коньках, которые бы могли пострадать.

В департаменте полиции Алматинской области сообщили, что по данному факту задержан 40-летний уроженец города Капшагая.

«Установлено, что водитель Л. управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. В отношении пьяного водителя составлен административный протокол по ст.608 ч.1 КоАП РК (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения)», - прокомментировали в ведомстве.

Задержанный водворен в изолятор временного содержания ОП города Капшагая.