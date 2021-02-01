Гонки на льду: пьяный водитель едва не сбил рыбаков на Капшагае
В социальной сети появилась информация о том, что 31 января пьяный водитель на высокой скорости влетел на группу рыбаков. Пострадавших нет, рыбаки вовремя увидели машину и успели отпрыгнуть.
Кроме того, неподалеку катались дети на коньках, которые бы могли пострадать.
В департаменте полиции Алматинской области сообщили, что по данному факту задержан 40-летний уроженец города Капшагая.
«Установлено, что водитель Л. управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. В отношении пьяного водителя составлен административный протокол по ст.608 ч.1 КоАП РК (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения)», - прокомментировали в ведомстве.
Задержанный водворен в изолятор временного содержания ОП города Капшагая.