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    13:21, 01 Февраль 2021 | GMT +6

    Гонки на льду: пьяный водитель едва не сбил рыбаков на Капшагае

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    КАПШАГАЙ. КАЗИНФОРМ – Пьяный водитель устроил гонки на льду Капшагая, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В социальной сети появилась информация о том, что 31 января пьяный водитель на высокой скорости влетел на группу рыбаков. Пострадавших нет, рыбаки вовремя увидели машину и успели отпрыгнуть.

    Кроме того, неподалеку катались дети на коньках, которые бы могли пострадать.

    В департаменте полиции Алматинской области сообщили, что по данному факту задержан 40-летний уроженец города Капшагая.

    «Установлено, что водитель Л. управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. В отношении пьяного водителя составлен административный протокол по ст.608 ч.1 КоАП РК (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения)», - прокомментировали в ведомстве.

    Задержанный водворен в изолятор временного содержания ОП города Капшагая.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Борьба с преступностью Другие государственные органы Алматинская область
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