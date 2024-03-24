Гонка со стрельбой: преследуемый акмолинской полицией внедорожник совершил смертельное ДТП

В Акмолинской области водитель и два пассажира погибли в ДТП, которое совершил внедорожник, преследуемый полицией. Задержанный водитель, из-за которого полиции даже пришлось применять служебное оружие, оказался пьян и был водворен в изолятор временного содержания, передает корреспондент агентства Kazinform.

Видео жестокой погони, а также последствия авария появились в одном из степногорских пабликов.

Как сообщили в департаменте полиции Акмолинской области, трагедия произошла в моногороде 23 марта.

— Сотрудниками полиции при обеспечении безопасности дорожного движения была замечена автомашина марки «Тойота Ленд Крузер», водитель, который не подчинился законным требованиям об остановке и продолжил движение. В последующем нарушитель совершил касательное ДТП с другой автомашиной, однако покинул место происшествия, чем подверг опасности жизни граждан. Сотрудниками полиции было принято решение о задержании нарушителя, для чего организовано преследование автомашины, — пояснили в ДП региона.

Чтобы принудительно остановить транспортное средств, полицейские в рамках закона применили служебное оружие. Однако водитель продолжал движение.

— Нарушитель выехал на автодорогу «Заводской-Промышленная зона», где допустил лобовое столкновение с автомашиной марки «Ауди В4», в которой находились водитель и два пассажира. В результате ДТП все трое скончались на месте происшествия, — добавили в полиции.

Полицейские начали досудебное расследование. Как показало медицинское освидетельствование, водитель «Тайоты Ланд Крузер» находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина был задержан и водворен в изолятор временного содержания.