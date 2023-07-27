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Голый мужчина купался на улице в Шымкенте

Редактор:  
Гульмира Байзакова
27 Июля 2023, 14:12
Голый мужчина купался на улице в Шымкенте Фото: t.me/POLICE_of_KZ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Публикацию с мужчиной средних лет, решившего охладиться с помощью уличного разбрызгивателя для полива растений, полицейские выявили при мониторинге соцсетей. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Обнаженный мужчина купался прямо около проезжей части по улице Толе би.

Стражи порядка установили нарушителя. Им оказался 50-летний гражданин, который не имеет постоянного места жительства.

В отношении него составили протокол по ч. 1 ст. 434 КоАП. Материалы административного производства сотрудники полиции направят в межрайонный суд по адмправонарушениям.


МВД РК   Шымкент  
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