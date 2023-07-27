Голый мужчина купался на улице в Шымкенте

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Публикацию с мужчиной средних лет, решившего охладиться с помощью уличного разбрызгивателя для полива растений, полицейские выявили при мониторинге соцсетей. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Обнаженный мужчина купался прямо около проезжей части по улице Толе би.

Стражи порядка установили нарушителя. Им оказался 50-летний гражданин, который не имеет постоянного места жительства.

В отношении него составили протокол по ч. 1 ст. 434 КоАП. Материалы административного производства сотрудники полиции направят в межрайонный суд по адмправонарушениям.