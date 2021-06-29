Голый мужчина катался на велосипеде по набережной в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Голого мужчину на велосипеде задержали полицейские в Нур-Султане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента полиции.

«В 07:14 на канал 102 поступило сообщение, что на набережной реки Есиль возле памятника на велосипеде едет обнаженный мужчина. Патрульными полицейскими велосипедист, который находился в состоянии алкогольного опьянения, был задержан. Из всей одежды на нем была только обувь. Со слов 42-летнего нарушителя, он в ночное время распивал алкоголь со знакомой на набережной реки. После выпитого спиртного мужчина решил охладиться и залез в реку. Когда же он вышел из воды, одежды его на берегу не было. Знакомая, прихватив его вещи, скрылась в неизвестном направлении. Мужчина из багажника автомобиля, на котором он приехал на свидание, достал велосипед и поехал домой на улицу Бараева. Задержанный пояснил, что не сел за руль автомобиля, так как находился в состоянии алкогольного опьянения», - рассказали в полиции.

В отношении нарушителя за распитие алкогольных напитков в общественных местах и действия, выражающие неуважение к окружающим и нарушающие общественный порядок, возбуждено административное производство по статьям 440, 434 КРКобАП.

Решением Специализированного межрайонного административного суда города Нур-Султана мужчина подвергнут административному аресту и штрафу.