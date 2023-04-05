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Голый мужчина бродил по Павлодару

Антон Гагарин
5 Апреля 2023, 22:33
Голый мужчина бродил по Павлодару

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Мужчина без одежды ходил по Павлодару, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Павлодаре задержан 31-летний житель областного центра, который шел по улице в голом виде, без одежды. Для дальнейших разбирательств мужчина доставлен в отдел полиции», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

Причины своего поступка мужчина не объясняет. По этому факту в отношении него составлен административный протокол, добавили стражи порядка.
«Материал будет направлен в суд для принятия мер административного воздействия», - пояснили в пресс-службе ДП.


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