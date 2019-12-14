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Голубями из снега украшает дома житель столицы
14 Декабря 2019 10:45
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Неизвестный житель столицы украшает стены домов собственноручно сделанными из снега голубями, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Житель дома (имени не знаю, к сожалению) по улице Калдаякова, 11, создаёт такую красоту на стенах дома из снега, спасибо ему за то, что радует окружающих и дарит хорошее настроение», - такой пост с видео опубликован в группе Zhaloby_astana в Instagram .
Судя по видео, неизвестный художник старается слепить голубей в натуральную величину. А обилье снега в эти дни позволяет надеяться, что мы увидим еще немало прекрасных скульптур в его исполнении.
Ключевые слова: Нур-Султан, Видео,
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