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Голубями из снега украшает дома житель столицы

14 Декабря 2019 10:45
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Голубями из снега украшает дома житель столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Неизвестный житель столицы украшает стены домов собственноручно сделанными из снега голубями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Житель дома (имени не знаю, к сожалению) по улице Калдаякова, 11, создаёт такую красоту на стенах дома из снега, спасибо ему за то, что радует окружающих и дарит хорошее настроение», - такой пост с видео опубликован в группе Zhaloby_astana в Instagram .

Судя по видео, неизвестный художник старается слепить голубей в натуральную величину. А обилье снега в эти дни позволяет надеяться, что мы увидим еще немало прекрасных скульптур в его исполнении.

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Ключевые слова: Нур-Султан, Видео,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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