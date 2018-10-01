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Голубя за 180 тысяч тенге продают в Кызылординской области

16 Октября 2018 11:51 120
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Голубя за 180 тысяч тенге продают в Кызылординской области

КАЗАЛЫ. КАЗИНФОРМ -  В Казалинском районе Кызылординской области состоялась республиканская ярмарка голубей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На ярмарку своих питомцев привезли любители голубей из Алматы, Тараза, Туркестана, Актобе, Шалкара , Байконура, Актобе, Аральска и других городов республики.

«Голубей многие приручают. Их мой отец особенно любит, именно он повлиял на то, что и я очень сильно полюбил этих птиц. Голубь - птица очень чувствительная, да и память у нее отличная.  Они бывают разных расцветок,  с разными размерами клювов, я каждого  назвал своим именем», - отметил один из участников ярмарки, не желающий назвать свое имя.

Голубя за 180 тысяч тенге продают в Кызылординской области

По словам птицеводов, такие ярмарки в основном проводятся в больших городах.

«Это первая подобная ярмарка, проводимая в Казалы. Основная наша цель - наладить тесные связи между птицеводами. Благодаря этому пробудить интерес у молодежи к птицам, которые считаются символами независимости. Так как птицеводы, как правило, всегда заняты, мы считаем, что и молодежь, занимающаяся разведением этих птиц, ограждена от плохих привычек. На сегодня разведение птиц является и бизнесом. К примеру, на этой ярмарке цена самой дорогой птицы составила 180 тысяч тенге», - отметил один из организаторов мероприятия Ерлан Ерекенов.

Голубя за 180 тысяч тенге продают в Кызылординской области 

Автор: Сәрсенқұл Назар

 

Фото: Даурен Омаров

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Ключевые слова: Кызылординская область,
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Перевод:

Серик Сабеков

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