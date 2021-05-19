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    09:26, 19 Май 2021 | GMT +6

    Голубев вышел в четвертьфинал парного турнира серии «Мастерс» в Женеве

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Андрей Голубев в паре с хорватом Марином Чиличем вышел в четвертьфинал парного турнира серии «Мастерс» в Женеве (Швейцария). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В матче первого круга они обыграли дуэт А. Казо (Франция) и Л. Ханьвэнь (Китай) — 7:6, 6:3. Матч продолжался один час 23 минуты.

    Казахстанец в паре с хорватом выполнили один эйс, не совершили ни одной ошибки при подаче и реализовали три брейк-пойнта, а их соперники пять раз подали на вылет, допустили одну двойную ошибку и сделали два брейка.

    В четвертьфинальном противостоянии они встретятся с Равеном Класеном и Беном Маклахланом.




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