Голубев и Недовесов вышли в полуфинал парного турнира в Сплите

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские теннисисты Андрей Голубев и Александр Недовесов вышли в полуфинал парного турнира в Сплите. Об этом сообщили в Федерации тенниса Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В четвертьфинале турнира серии «Челленджер» Split Open 2 они одержали победу над чехами Зденеком Коларом и Лукашем Росолом со счётом 3:6; 6:3; 10:.

За 1 час и 20 минут матча казахстанцы выполнили два эйса, дважды ошиблись при подаче и реализовали два брейк-пойнта, а их соперники трижды подали на вылет, допустили одну двойную ошибку и сделали два брейка.

В 1/2 финала соревнования Голубев и Недовесов сразятся с польской парой Шимон Валков/Ян Зелински, которых они неделей ранее обыграли в финале первого турнира в Сплите. Матч пройдет 16 апреля в 18:00 по времени Нур-Султана.