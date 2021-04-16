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    09:57, 16 Апрель 2021 | GMT +6

    Голубев и Недовесов вышли в полуфинал парного турнира в Сплите

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские теннисисты Андрей Голубев и Александр Недовесов вышли в полуфинал парного турнира в Сплите. Об этом сообщили в Федерации тенниса Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В четвертьфинале турнира серии «Челленджер» Split Open 2 они одержали победу над чехами Зденеком Коларом и Лукашем Росолом со счётом 3:6; 6:3; 10:.

    За 1 час и 20 минут матча казахстанцы выполнили два эйса, дважды ошиблись при подаче и реализовали два брейк-пойнта, а их соперники трижды подали на вылет, допустили одну двойную ошибку и сделали два брейка.

    В 1/2 финала соревнования Голубев и Недовесов сразятся с польской парой Шимон Валков/Ян Зелински, которых они неделей ранее обыграли в финале первого турнира в Сплите. Матч пройдет 16 апреля в 18:00 по времени Нур-Султана.


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