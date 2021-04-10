Голубев и Недовесов вышли в финал хорватского «Челленджера»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанцы Андрей Голубев и Александр Недовесов вышли в финал парного разряда турнира серии «Челленджер» в Хорватии с призовым фондом около 45 тысяч евро, передает МИА «Казинформ».

Как сообщили в Федерации тенниса Казахстана, на ш тандем посеян в Сплите под первым номером. На пути к решающему матчу Голубев/Недовесов одержали три победы. На старте всего за 1 час разобрались с хозяевами турнира - Лукой Микрутом и Карло Кроло 6:1, 6:3. В следующей игре понадобилось еще меньше времени (55 минут) для того, чтобы разгромить интернациональную пару Дастин Браун (Германия)/Лука Маргоролли (Швейцария) - 6:2, 6:1. В полуфинальном противостоянии Андрей и Александр одержали волевую победу на супер-тайбрейке над чехами Лукашом Росолом и Зденеком Коларом - 6:2, 2:6, 10:6.

Для конечного триумфа казахстанцам нужно теперь оказаться сильнее поляков Шимона Валкова и Яна Зилинского. Финальный матч пройдет 10 апреля.