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Голубев и Недовесов сыграли друг против друга на турнире в Лионе

Редактор:  
Ринат Дусумов
24 Мая 2023, 10:00
Голубев и Недовесов сыграли друг против друга на турнире в Лионе Фото: ktf.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Андрей Голубев и Александр Недовесов сыграли друг против друга на турнире серии ATP 250 в Лионе в парном разряде. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казахстанскую федерацию тенниса

Недовесов вместе с мексиканцем Мигелем Анхелем Рейесом Варелой одержал победу над Андреем Голубевым и эквадорцем Гонсало Эскобаром со счетом 7:6 (6:4), 6:3.

В четвертьфинале Александру и Мигелю предстоит сразиться с первой сеянной парой соревнования, многократными чемпионами турниров «Большого шлема» американцем Радживом Рамом/ Джо Солсбери (Великобритания).


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