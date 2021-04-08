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    09:45, 08 Апрель 2021 | GMT +6

    Голубев и Недовесов прошли старт парного разряда Челленджера в Сплите

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская пара Андрей Голубев/Александр Недовесов вышла в четвертьфинал парного разряда турнира серии «Челленджер» в Хорватии с призовым фондом в 45 тысяч евро, передает Sports.kz.

    Голубев и Недовесов посеяны в Сплите под первым номером, и на старте встречались с хозяевами турнира, Лукой Микрутом и Карло Кроло.

    Казахстанский дуэт взял с места в карьер — и в первом сете взял четыре стартовых гейма подряд, в том числе — за счет двух брейк-пойнтов. Казахстанцы лишь в пятом розыгрыше позволили соперникам размочить счет, а затем забрали еще два гейма, оформив победу в первой партии со счетом 6:1.

    Во втором сете картина мало изменилась, разве что Голубев и Недовесов вместо трех брейк-пойнтов сделали только один, выиграв с более скромным разрывом — 6:3.

    Соперники казахстанцев определятся в поединке интернациональных тандемов Киммер Коппеянс (Бельгия)/Серхио Гомес (Испания) и Дастин Браун (Германия)/Лука Маргоролли (Швейцария).


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