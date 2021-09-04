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    13:10, 04 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Голубев и Дияс вышли во второй раунд US Open в парном разряде

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанец в дуэте с Андреасом Мисом из Германии в первом круге одержал победу над испанцами Пабло Мартинесом/Альбертом Рамосом - 6:4, 6:4, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации спорта.

    За выход в третий раунд «мейджора» теперь предстоит сыграть с парой Томислав Бркич (Босния и Герцеговина) – Никола Касич (Сербия). Матч состоится 5 сентября.

    Зарина Дияс в паре с россиянкой Варварой Грачевой победила японку Мисаки Дои и немку Анну-Лену Фридсман – 7:6 (7:5), 4:6, 6:2. Дияс и Грачёва дважды подали навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали шесть из 13 брейк-пойнтов. Дои и Фридзам подали четыре эйса, трижды ошиблись на подаче и реализовали пять брейк-пойнтов.

    Во втором раунде US Open казахстанско-российский дуэт сыграет с 15-ми сеяными — чешками Мари Боузкова/Люция Градецка.

    Завершил свое выступление на Открытом чемпионате США Александр Недовесов, который в паре с россиянином Асланом Карацевым проиграл нидерландцам Жан-Жюльену Ройеру и Уэсли Коольхофу - 6:7 (13:15), 1:6.


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