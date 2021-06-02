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    19:43, 01 Июнь 2021 | GMT +6

    Голубев и Бублик стартовали с победы на парном турнире «Ролан Гаррос»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские теннисисты Андрей Голубев и Александр Бублик прошли в следующую стадию плей-офф турнира «Ролан Гаррос»-2021 во Франции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В первом кругу турнира им противостояли теннисисты из Франции Фабьен Ребуль и Садио Думбия встреча закончилась со счетом 7:6, 6:1.

    Казахстанцы выполнили четыре эйса, совершили две ошибки при подаче и реализовали два брейк-пойнта, а их соперники четыре раза подали на вылет, допустили пять двойных ошибок и не сделали ни один брейк.

    В следующем раунде им противостоят победители пары Андрес Мольтени и Фредерик Нильсен против Филипа Полашека и Ивана Додига.

    Ранее в первом кругу одиночного турнира «Ролан Гаррос»-2021 Алексанр Бублик уступил Даниилу Медведеву.




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