Голубев и Бублик стартовали с победы на парном турнире «Ролан Гаррос»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские теннисисты Андрей Голубев и Александр Бублик прошли в следующую стадию плей-офф турнира «Ролан Гаррос»-2021 во Франции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В первом кругу турнира им противостояли теннисисты из Франции Фабьен Ребуль и Садио Думбия встреча закончилась со счетом 7:6, 6:1.

Казахстанцы выполнили четыре эйса, совершили две ошибки при подаче и реализовали два брейк-пойнта, а их соперники четыре раза подали на вылет, допустили пять двойных ошибок и не сделали ни один брейк.

В следующем раунде им противостоят победители пары Андрес Мольтени и Фредерик Нильсен против Филипа Полашека и Ивана Додига.

Ранее в первом кругу одиночного турнира «Ролан Гаррос»-2021 Алексанр Бублик уступил Даниилу Медведеву.





