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    22:08, 05 Июнь 2021 | GMT +6

    Голубев и Бублик совершили исторический прорыв на чемпионате во Франции

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    ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский дуэт Андрей Голубев/Александр Бублик в захватывающем матче одержал победу над нидерландским тандемом Весли Колхоф/Жан-Жюльен Роже 7:6, 3:6, 6:4 и впервые в истории нашего тенниса вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

    Матч продлился два часа и 11 минут. За это время Андрей и Александр четыре раза подали на вылет, допустили две двойные ошибки и реализовали два брейк-пойнта из восьми.

    В ¼ финала «Ролан Гаррос» Бублик и Голубев сыграют с победителями встречи Хьюго Нис (Монако)/Тим Пюц (Германия) - Ромен Арнеодо (Монако)/Бенуа Пэр (Франция).

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