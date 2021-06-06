Голубев и Бублик совершили исторический прорыв на чемпионате во Франции

ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский дуэт Андрей Голубев/Александр Бублик в захватывающем матче одержал победу над нидерландским тандемом Весли Колхоф/Жан-Жюльен Роже 7:6, 3:6, 6:4 и впервые в истории нашего тенниса вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Матч продлился два часа и 11 минут. За это время Андрей и Александр четыре раза подали на вылет, допустили две двойные ошибки и реализовали два брейк-пойнта из восьми.

В ¼ финала «Ролан Гаррос» Бублик и Голубев сыграют с победителями встречи Хьюго Нис (Монако)/Тим Пюц (Германия) - Ромен Арнеодо (Монако)/Бенуа Пэр (Франция).