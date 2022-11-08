Голову ребенка вытащили спасатели из горшка в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Спасатели Павлодара освободили надевшего на голову горшок ребенка. Чтобы помочь малышу, сотрудники ДЧС, использовали бокорез и ножовку, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На пульт 112 в 13:48 часов поступил звонок. В Павлодаре, на улице Горького, 55, по сообщению матери, трехлетний ребенок надел через голову детский горшок и его не могли самостоятельно снять», - сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.

Спасатели, прибыв на место случившегося, успокоили ребенка, а потом бокорезом и ножовкой распилили горшок и освободили голову, добавили в ДЧС.













Фото ДЧС Павлодарской области.