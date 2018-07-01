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Головкину подсказали идеальный план на второй бой с «Канело»

30 Июля 2018 06:49 46
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Головкину подсказали идеальный план на второй бой с «Канело»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Журналист Boxingnews24.com Шон Джонс посоветовал Геннадию Головкину, как нужно бить Сауля Альвареса в рематче, сообщает Sports.kz.

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«Головкин, скорее всего, будет следить за тем, чтобы он пробивал больше ударов «Канело» по корпусу, потому что эти удары - самые легкие для GGG. Ему будет непросто пробивать в голову, потому что «Канело» использует много движений головой, чтобы уклониться от них и отвести от них силу. Удары Головкина, которых не избежать «Канело», - это именно по корпусу. Вероятно, он будет выбрасывать их как можно больше, пробивать «нижний этаж», - пишет автор.

Второй бой «Канело» - GGG состоится 15 сентября в Лас-Вегасе. 

 

 

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Ключевые слова: Головкин, Спорт,
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