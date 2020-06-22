Головкину нашли интригующий бой вместо трилогии с «Канело»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Популярный зарубежный сайт Bolavip.com провел опрос среди своих читателей, подавляющее большинство которых считает, что казахстанский чемпион Мира среди профессионалов по версии IBF Геннадий Головкин должен предоставить шанс для реванша украинцу Сергею Деревянченко, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Если организовать трилогию с «Канело» в этом году GGG не удастся, может ли DAZN и самого казахстанца заинтересовать повторный поединок с украинским боксером? Sports.kz решил выяснить мнение на этот счет известного казахстанского промоутера Болата Манкенова.

«Всем болельщикам и любителям бокса любой бой Головкина интересен, и в таком поединке, конечно, интрига будет высока», — считает известный эксперт.



