Головкину готовы заплатить $15 млн за бой с американским нокаутером

ДЖЕКСОНВИЛЛ. КАЗИНФОРМ - Американский журналист Аурелио Морено на своем Youtube-канале рассказал, сколько, по его информации, готовы заплатить казахстанскому боксеру Геннадию Головкину (42-2-1, 37 КО) за бой с американцем Эдгаром Берлангой (21-0, 16 КО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«Говорят, за бой с Берлангой Головкин может заработать 15 миллионов долларов. Представляете? 15 миллионов долларов!» — удивляется автор канала.

Напомним, Геннадий Головкин не выходил на ринг с сентября прошлого года, когда проиграл в трилогии мексиканскому боксеру Саулю «Канело» Альваресу (59-2-2, 39 КО).

С начала этого года Головкин освободил все свои чемпионские пояса в среднем весе — WBA Super, IBF, IBO.