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Головкину готовы заплатить $15 млн за бой с американским нокаутером

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
27 Июня 2023, 08:27
Головкину готовы заплатить $15 млн за бой с американским нокаутером Фото: SARAH STIER/GETTY IMAGES

ДЖЕКСОНВИЛЛ. КАЗИНФОРМ - Американский журналист Аурелио Морено на своем Youtube-канале рассказал, сколько, по его информации, готовы заплатить казахстанскому боксеру Геннадию Головкину (42-2-1, 37 КО) за бой с американцем Эдгаром Берлангой (21-0, 16 КО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«Говорят, за бой с Берлангой Головкин может заработать 15 миллионов долларов. Представляете? 15 миллионов долларов!» — удивляется автор канала.

Напомним, Геннадий Головкин не выходил на ринг с сентября прошлого года, когда проиграл в трилогии мексиканскому боксеру Саулю «Канело» Альваресу (59-2-2, 39 КО).

С начала этого года Головкин освободил все свои чемпионские пояса в среднем весе — WBA Super, IBF, IBO.


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