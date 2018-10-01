Головкина вызвал на бой победитель Суперсерии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Британский суперсредневес Каллум Смит (25-0, 18 КО), нокаутировавший «суперчемпиона» WBA Джорджа Гроувза и выигравший Суперсерию, теперь он не прочь сразиться с одним из лидеров среднего веса Геннадием Головкиным (38-1-1, 34 КО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на СИА «SPORTINFORM».

«Финансово это было бы классно, а победа... Ух! Несмотря на то, что он последний бой не выиграл, многие считают, что он его и не проиграл. Скажу так: он сейчас для меня - крупнейшее имя, чтобы подраться. Он круче в этом плане, чем другие суперсредневесы или полутяжи».

На тот случай, если бы Гроувз не смог выступить в финале Суперсерии, тренер Смита предлагал заменить его Головкиным.

«Я такой думаю себе: за что ты меня так не любишь, Джо?», - смеется Каллум.

Британец полагает, что такой ход Геннадия принес бы ему еще больше уважения любителей бокса.

«Но при этом его критиковали бы, потому что сейчас он, видите ли, идет в суперсредний, а когда его туда звал Андре Уорд, не пошел. Но я все же считаю, что он мог бы и перебраться к нам сюда. Хороший боец», - резюмировал в комментарии Boxing News победитель Суперсерии.