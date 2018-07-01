Головкина вытеснили из ТОП-3 в рейтинге Р4Р

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Портал WBN в своем рейтинге Р4Р поставил на вторую строчку новоявленного абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика, сообщает CИА «SPORTINFORM».

На первой строчке расположился еще один представитель Украины Василий Ломаченко. Тройку лучших замкнул чемпион из дивизиона Данияара Елеусинова - Теренс Кроуфорд. Казахстанец Геннадий Головкин находится на 4 месте, а его ближайшего соперника Сауля Альвареса в списке нет.

1. Василий Ломаченко (Украина)

2. Александр Усик (Украина)

3. Теренс Кроуфорд (США)

4. Геннадий Головкин (Казахстан)

5. Майки Гарсиа (США)

6. Мэнни Пакьяо (Филиппины)

7. Наоя Иноуэ (Япония)

8. Энтони Джошуа (Великобритания)

9. Срисакет Сор Рунгвисаи (Таиланд)

10. Лео Санта Крус (Мексика)

Напомним, Александр Усик на днях уверенно разделался с партнером Головкина по тренировочному лагерю Муратом Гассиевым и стал абсолютным чемпионом мира. По мнению промоутера Данияра Елеусинова Эдди Хирна, украинец сейчас является номером один Р4Р.

Тем временем, в продажу поступили билеты на второй бой между Головкиным и Альваресом. Стоимость варьируется от 566 до 52 000 долларов.