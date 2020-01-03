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Головкина провозгласили королем среднего веса

3 Января 2020 22:00
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Головкина провозгласили королем среднего веса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Журналист авторитетного портала Daily Mail Джефф Пауэлл опубликовал свой рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории, сообщает Sports.kz.

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«Присвоение „Канело« первого места в рейтинге pound-for-pound требует игнорирования двух сомнительных решений его боев с казахстанским боксером Геннадием Головкиным, которые он получил в Лас-Вегасе. Если брать в учет эти бои против Головкина, который все еще является непобедимым королем среднего веса, то Головкин займет второе место в рейтинге, а „Канело« — третье», — объяснил свое решение Пауэлл.

ТОП-10 P4P-рейтинга Daily Mail выглядит следующим образом:
 1. Василий Ломаченко
2. Геннадий Головкин
3. Сауль Альварес
4. Наоя Иноуэ
5. Теренс Кроуфорд
6. Мэнни Пакьяо
7. Александр Усик
8. Эррол Спенс
9. Джош Тейлор
10. Тайсон Фьюри/Энтони Джошуа/Деонтей Уайлдер

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Ключевые слова: Спорт, Головкин,
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