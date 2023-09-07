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    05:25, 07 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Головкина призвали сразиться с лучшим боксером мира

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    Фото: prosports.kz
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Один из постоянных авторов сайта Boxingnews24.com Шон Джонс назвал соперников, бой с которыми принес бы экс-чемпиону мира в среднем весе Геннадию Головкину наибольшую прибыль, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    По мнению обозревателя, поединок с Джоном Райдером, который не так давно снова бросил вызов GGG, не будет для казахстанского ветерана коммерчески оправданным, а вместо этого он мог бы сразиться с кем-то из именитых оппонентов, включая лидера рейтинга P4P Теренса Кроуфорда.
    «Соперниками, с которыми Головкину нужно драться, чтобы продать поединок на PPV в США, являются братья Чарло, Давид Бенавидес, Теренс Кроуфорд, Калеб Плант и Дмитрий Бивол. Бой между Головкиным и Райдером не будет продаваться через платные трансляции в Америке. Так что тот, кто организует этот поединок, может не получить прибыли. Головкин уже и так богат и он не гонится за заработком в поединке против малоизвестного бойца из Великобритании», - пишет автор.




    Теги:
    спортсмены Казахстана Бокс Спорт Головкин
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