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Головкина признали королем среднего веса

26 Ноября 2021 11:09
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Головкина признали королем среднего веса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сайт Givemesport.com выпустил материал, посвященный величайшим из действующих боксеров во всех весовых категориях. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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В среднем весе безоговорочным гегемоном был признан обладатель титулов чемпиона мира IBF и IBO Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО).

«Средний дивизион также имеет явного лидера: Геннадия Головкина. В то время как фанаты бокса, затаив дыхание, ждут его третьего боя с «Канело», GGG правит средним весом железным кулаком, который он с лазерной точностью доносит до своих оппонентов. В резюме Геннадия есть лишь одно поражение, но если мы говорим об иконах современного спорта, казахстанский средневес является героем дня», — написано в статье.

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#Спорт   #Головкин   #Бокс  
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