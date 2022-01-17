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Головкина поставили в пример всем остальным боксерам

17 Января 2022 23:00
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Головкина поставили в пример всем остальным боксерам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Известный обозреватель бокса из США Стив Ким, рассуждая о желании многих боксеров заполучить прибыльный поединок с Саулем «Канело» Альваресом, отметил, что бойцам необходимо также самим зарабатывать себе право на такой шанс, МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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В пример журналист привел казахстанского средневеса Геннадия Головкина, который успешно сумел сделать себе имя к моменту первого столкновения с Альваресом на ринге.

«Если этот следующий соперник «Канело» заставит всех остальных боксеров от среднего до полутяжелого веса принимать «настоящие» бои, - то это хорошо. Давайте посмотрим, как парни создадут реальный ажиотаж сами для себя и построят конкретный кейс. «Канело» не должен быть всеобщим стимулирующим планом.
Я смотрю на послужной список Головкина к тому времени, как он впервые получил бой с «Канело». Объединенный чемпион с рекордом 37-0, провел более десяти титульных защит и занимал очень высокое место в рейтинге P4P. GGG создал спрос на этот поединок. И он стал настоящей достопримечательностью в нескольких местах по стране. Запустил собственную линию атрибутики, получил широкую поддержку. Кто сейчас делает что-то близкое к этому?», - написал Ким в Твиттере.
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#Спорт   #Головкин   #Бокс  
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