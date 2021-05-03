Головкина назвали примером для подражания и объяснили почему

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Журналист The Ring Дуглас Фишер включил казахстанского боксера Геннадия Головкина в список бойцов, с которых нужно стараться брать пример молодым спортсменам. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой Sports.kz.

«У Головкина и «Канело» есть легион хейтеров, и их обвиняли в том, что они примадонны, но они также являются непревзойденными профессионалами, которые просто знают, как укусить и справиться со стрессом и раздорами, которые возникают с боксом на их уровне. Они заботятся о бизнесе так, как я думаю, молодые боксеры должны стараться подражать им», — рассуждает Фишер.

Сейчас Геннадий Головкин является чемпионом мира в среднем весе по версиям IBF и IBO.





