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Головкина и Деревянченко отвезли в больницу после боя

6 Октября 2019 11:15
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Головкина и Деревянченко отвезли в больницу после боя

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Геннадий Головкин (40-1-1, 35 КО) и его соперник из Украины Сергей Деревянченко (13-2, 10 КО) отправились в госпиталь сразу после боя в Нью-Йорке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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Как сообщил в своем Twitter промоутер Сергея Лу ДиБелла, оба боксера пропустят пресс-конференцию, так как находятся на пути в больницу.

Напомним, поединок Головкин — Деревянченко, на кону в котором стояли вакантные титулы чемпиона мира IBF и IBO в среднем весе, завершился победой GGG единогласным решением судей со счетом 115-112, 115-112, 114-113.

фото: twitter.com/matchroomboxing

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Ключевые слова: Спорт,
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