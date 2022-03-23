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Головкин заинтриговал ответом на вопрос о будущих боях

Редактор:  
Ринат Дусумов
23 Марта 2022, 18:30
Головкин заинтриговал ответом на вопрос о будущих боях

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Чемпион мира в среднем весе по версиям IBF и IBO Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) в интервью японскому Hochi News не стал разглашать свои дальнейшие планы относительно следующих поединков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

9 апреля в Сайтаме GGG выйдет на ринг Saitama Super Arena в объединительном бою с обладателем титула WBA Super Риотой Муратой (16-2, 13 КО). Казахстанец признался, что намерен сначала решить эту задачу, а уже затем говорить о будущем.

«Есть ли какие-то конкретные бои, о которых вы думаете после поединка с Муратой?» - задали вопрос Головкину.

«Есть, но пока я сохраню их в секрете», - ответил он.


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