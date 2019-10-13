Головкин забронировал арену на титульный бой в уникальную дату

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Геннадий Головкин (40-1-1, 35 КО) уже определился с датой возвращения на ринг, сообщает Sports.kz.

По информации его со-промоутера Эдди Хирна, это случится 29 февраля в Чикаго (США) на Wintrust Arena. Наиболее вероятным соперником Головкина считается польский боксер Камил Шеремета (21-0, 5 КО). Ранее Шеремета в интервью местным СМИ также подтвердил, что этот бой состоится в феврале.

Отметим, что 29 февраля является необычной датой — этот день бывает только раз в четыре года. Свой предыдущий бой Геннадий Головкин провел 5 октября в Нью-Йорке (США) на арене Madison Square Garden: он победил единогласным решением судей украинца Сергея Деревянченко (13-2, 10 КО).