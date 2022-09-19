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Головкин взлетел в рейтинге лучших боксеров мира после третьего боя с «Канело»
19 Сентября 2022, 01:20

Головкин взлетел в рейтинге лучших боксеров мира после третьего боя с «Канело»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Представлен новый рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовых категорий (pound-for-pound) по версии портала BoxRec.com, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Казахстанский боксер Геннадий Головкин, занимавший до третьего боя с Саулем «Канело» Альваресом восьмое место в списке, после поражения от мексиканца поднялся сразу на три строчки и занял пятое место.

Обновленный рейтинг P4P от Boxrec:
1. Сауль «Канело» Альварес (Мексика)
2. Дмитрий Бивол (Россия)
3. Теренс Кроуфорд (США)
4. Александр Усик (Украина)
5. Геннадий Головкин (Казахстан)
6. Энтони Джошуа (Великобритания)
7. Эррол Спенс-младший (США)
8. Наоя Иноуэ (Япония)
9. Шакур Стивенсон (США)
10. Деонтей Уайлдер (США)


Фото: sports.kz.

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