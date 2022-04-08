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Головкин высказался о возможном исходе боя с «суперчемпионом»

Редактор:  
Ринат Дусумов
8 Апреля 2022, 23:23
Головкин высказался о возможном исходе боя с «суперчемпионом»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский чемпион мира в среднем весе по версиям IBF и IBO Геннадий Головкин рассказал, что он чувствует в связи с тем, что бой с «суперчемпионом» WBA Риотой Муратой может продлиться все 12 раундов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Казахстанец высказался о том, будет ли он переживать если бой пройдет все 12 раундов и дойдет до решения судей: «Честно говоря, я не думаю, что у меня есть какие-то опасения и каким бы ни было решение судей, ничему новому оно меня не научит, я бы сказал. Я не зациклен на этом. Я бы не сказал, что это волнует меня».

Также Головкин поделился своими мыслями о проведении боя за пределами Соединенных Штатов Америки впервые с 2016 года, когда он встретился с Келлом Бруком в Лондоне: «Это наш вид спорта — бокс. Я лично знаю своего соперника. Я знаю промоутеров. И я с нетерпением жду отличную работы, которую они проделают. Но, конечно, это [поединок на родине Мураты] мотивирует меня. Я понимаю, что это будет тяжелый бой, и это будет захватывающее событие. Я буду на их земле, и это действительно источник дополнительной мотивации для меня».

Стоит напомнить, что на кону объединительного боя в Японии будут стоять два пояса Головкина и титул Мураты.

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