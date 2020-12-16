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Головкин высказался о пандемии коронавируса

Редактор:  
Ринат Дусумов
16 Декабря 2020, 18:12
Головкин высказался о пандемии коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер, чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин прокомментировал текущую ситуацию с пандемией COVID-19, которая также непосредственно повлияла на его следующий бой против Камила Шереметы, сообщает Sports.kz.

Изначально поединок планировали провести весной, но его дата неоднократно переносилась в связи с ограничительными мерами. Утром 19 декабря соперники наконец выйдут друг против друга на ринг в Голливуде, штат Флорида, США.

«Конечно, мне бы хотелось провести этот бой пораньше, и то, как повлияет на меня [длительный простой], покажет только сам поединок. Этот период получился слишком долгим для отпуска или для перерыва. Я размышлял об этом [о пандемии коронавируса], и действительно думаю, что это ужасно. Это касается всех. Кто-то пострадал сильнее, кому-то удалось обойтись более малыми потерями. Это все очень печально, но в этой ситуации, как и в любой другой, необходимо сосредоточиться на том, что вы делаете, и вам нужно постоянно прилагать усилия и не отвлекаться», — сказал Геннадий в беседе с Boxingscene.com.


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