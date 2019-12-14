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Головкин впервые вышел на ринг после победы над Деревянченко

14 Декабря 2019 12:17
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Головкин впервые вышел на ринг после победы над Деревянченко

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Чемпион мира в среднем весе по версиям IBF и IBO Геннадий Головкин опубликовал на своих страницах в соцсетях фото на боксерском ринге в одном из спортивных залов в Калифорнии, сообщает Sports.kz.

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GGG стал участником промо-мероприятия и автограф-сессии одного из своих спонсоров, бренда Chivas Regal.

«Нет чувства лучше, чем выйти на ринг. Очень весело провели время сегодня с моими друзьями в Chivas Regal», — написал Геннадий.

Напомним, в своем последнем бою, который прошел в Нью-Йорке 5 октября, Головкин одержал победу единогласным решением судей над украинцем Сергеем Деревянченко. Следующий поединок казахстанского среденевеса запланирован на февраль или март, вероятным соперником является польский претендент по линии IBF Камил Шеремета.

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Ключевые слова: Спорт, Головкин,
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