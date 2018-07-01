Головкин возобновил подготовку ко второму поединку с «Канело»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Геннадий Головкин (38-0-1, 34 КО) возобновил активные тренировки в лагере Big Bear, передает Sports.kz.

Напомним, чемпион мира в среднем весе по версиям WBC/WBA/IBO вместе со своей командой вернулся в США. GGG был вынужден прервать тренировки в связи с поездкой на прощание с трагически погибшим фигуристом Денисом Теном в Алматы. Также он посетил финал Всемирной боксерской суперсерии в Москве, где поддерживал своего напарника по залу Мурата Гассиева в бою с Александром Усиком. Поединок завершился победой Усика единогласным решением судей.

Официальная группа Головкина ВКонтакте опубликовала фото с лагеря Big Bear, где отечественный боксер возобновил тренировочные занятия в рамках подготовки ко второму бою с мексиканцем Саулем Альваресом. На одном из снимков казахстанец запечатлен вместе с новым подопечным Абеля Санчеса Джо Джойсом.

Рематч GGG - «Канело» состоится 15 сентября в Лас-Вегасе.