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Головкин возобновил подготовку ко второму поединку с «Канело»

25 Июля 2018 10:28 180
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Головкин возобновил подготовку ко второму поединку с «Канело»

  АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Геннадий Головкин (38-0-1, 34 КО) возобновил активные тренировки в лагере Big Bear, передает Sports.kz.

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Напомним, чемпион мира в среднем весе по версиям WBC/WBA/IBO вместе со своей командой вернулся в США. GGG был вынужден прервать тренировки в связи с поездкой на прощание с трагически погибшим фигуристом Денисом Теном в Алматы. Также он посетил финал Всемирной боксерской суперсерии в Москве, где поддерживал своего напарника по залу Мурата Гассиева в бою с Александром Усиком. Поединок завершился победой Усика единогласным решением судей.

Официальная группа Головкина ВКонтакте опубликовала фото с лагеря Big Bear, где отечественный боксер возобновил тренировочные занятия в рамках подготовки ко второму бою с мексиканцем Саулем Альваресом. На одном из снимков казахстанец запечатлен вместе с новым подопечным Абеля Санчеса Джо Джойсом.

Рематч GGG - «Канело» состоится 15 сентября в Лас-Вегасе.

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Ключевые слова: Спорт, Головкин,
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