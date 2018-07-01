Головкин возобновил подготовку ко второму поединку с «Канело»
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Геннадий Головкин (38-0-1, 34 КО) возобновил активные тренировки в лагере Big Bear, передает Sports.kz.
Напомним, чемпион мира в среднем весе по версиям WBC/WBA/IBO вместе со своей командой вернулся в США. GGG был вынужден прервать тренировки в связи с поездкой на прощание с трагически погибшим фигуристом Денисом Теном в Алматы. Также он посетил финал Всемирной боксерской суперсерии в Москве, где поддерживал своего напарника по залу Мурата Гассиева в бою с Александром Усиком. Поединок завершился победой Усика единогласным решением судей.
Официальная группа Головкина ВКонтакте опубликовала фото с лагеря Big Bear, где отечественный боксер возобновил тренировочные занятия в рамках подготовки ко второму бою с мексиканцем Саулем Альваресом. На одном из снимков казахстанец запечатлен вместе с новым подопечным Абеля Санчеса Джо Джойсом.
Рематч GGG - «Канело» состоится 15 сентября в Лас-Вегасе.
- Казахстан вошел в ТОП-25 рейтинга стран УЕФА
- Два мангистауских футболиста заключат контракт с ФК «Арсенал-Киев»
- Тренер Головкина начал работу с непобежденным нокаутером
- ФК «Жетысу» подписал защитника из клуба Марадоны
- Гризманн и Модрич номинированы на звание лучшего игрока года по версии ФИФА
- «Астана» установила рекорд сезона по посещаемости
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана