Головкин вошел в топ-5 лучших боксеров мира
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Портала BoxRec составил рейтинг лучших боксеров вне зависимости от весовой категории, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
По прошествии месяца в первой десятке произошли кое-какие изменения: чемпион WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд вылетел за пределы топ-10, уступив место британскому супертяжу Тайсону Фьюри, который успешно защитил титул WBC в поединке против Дерека Чисоры.
Отметим, что чемпион мира WBA Super, IBF и IBO в среднем весе из Казахстана Геннадий Головкин, месяц назад находившийся на третьей строчке, опустился на четвертое место.
Рейтинг боксеров pound-for-pound по версии BoxRec:
1. Сауль Альварес (Мексика)
2. Тайсон Фьюри (Великобритания)
3. Дмитрий Бивол (Россия)
4. Геннадий Головкин (Казахстан)
5. Александр Усик (Украина)
6. Энтони Джошуа (Великобритания)
7. Наоя Иноуэ (Япония)
8. Эррол Спенс-младший (США)
9. Шакур Стивенсон (США)
10. Артур Бетербиев (Канада)
Фото: Getty Images