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Головкин вошел в топ-5 лучших боксеров мира

5 Декабря 2022, 22:53
Головкин вошел в топ-5 лучших боксеров мира

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Портала BoxRec составил рейтинг лучших боксеров вне зависимости от весовой категории, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

По прошествии месяца в первой десятке произошли кое-какие изменения: чемпион WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд вылетел за пределы топ-10, уступив место британскому супертяжу Тайсону Фьюри, который успешно защитил титул WBC в поединке против Дерека Чисоры.

Отметим, что чемпион мира WBA Super, IBF и IBO в среднем весе из Казахстана Геннадий Головкин, месяц назад находившийся на третьей строчке, опустился на четвертое место.

Рейтинг боксеров pound-for-pound по версии BoxRec:

1. Сауль Альварес (Мексика)

2. Тайсон Фьюри (Великобритания)

3. Дмитрий Бивол (Россия)

4. Геннадий Головкин (Казахстан)

5. Александр Усик (Украина)

6. Энтони Джошуа (Великобритания)

7. Наоя Иноуэ (Япония)

8. Эррол Спенс-младший (США)

9. Шакур Стивенсон (США)

10. Артур Бетербиев (Канада)


Фото: Getty Images


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