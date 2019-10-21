Головкин ворвался в ТОП-5 рейтинга pound-for-pound

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Известный портал Worldboxingnews.net опубликовал собственный рейтинг боксеров вне зависимости от весовой категории, в котором казахстанский чемпион мира Геннадий Головкин занимает пятую строчку, сообщает Sports.kz.

В сравнении с прошлым рейтингом, публиковавшимся в январе 2019 года, Головкин поднялся на одну строчку вверх. С момента прошлой публикации казахстанский боксер провел два боя: в июне казахстанец нокаутировал канадского боксера Стива Роллса, а в октябре победил единогласным решением украинца Сергея Деревянченко, завоевав вакантные титулы IBF и IBO в среднем весе.

Отметим, что первую строчку в рейтинге портала занимает украинский боксер Василий Ломаченко. Вторую строчку занимает мексиканец Сауль «Канело» Альварес, а третью — американец Эррол Спенс.