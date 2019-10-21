+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -8 °С
Алматы: 0 °С
USD 389.86 EUR 435.32
RUB 6.12 CNY 55.12
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Головкин ворвался в ТОП-5 рейтинга pound-for-pound

21 Октября 2019 21:29
Поделиться:
Головкин ворвался в ТОП-5 рейтинга pound-for-pound

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Известный портал Worldboxingnews.net опубликовал собственный рейтинг боксеров вне зависимости от весовой категории, в котором казахстанский чемпион мира Геннадий Головкин занимает пятую строчку, сообщает Sports.kz.

Новости по теме

Состоится ли второй бой Головкин — Деревянченко в феврале 2020 года
Тренер Деревянченко обвинил Головкина и потребовал реванша Леффлер сделал новое заявление о большом бое Головкина с чемпионом мира Деревянченко сделал громкое заявление о реванше с Головкиным

В сравнении с прошлым рейтингом, публиковавшимся в январе 2019 года, Головкин поднялся на одну строчку вверх. С момента прошлой публикации казахстанский боксер провел два боя: в июне казахстанец нокаутировал канадского боксера Стива Роллса, а в октябре победил единогласным решением украинца Сергея Деревянченко, завоевав вакантные титулы IBF и IBO в среднем весе.

Отметим, что первую строчку в рейтинге портала занимает украинский боксер Василий Ломаченко. Вторую строчку занимает мексиканец Сауль «Канело» Альварес, а третью — американец Эррол Спенс.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Спорт, Головкин,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив