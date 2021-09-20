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Головкин вместе с Джошуа удерживает уникальный рекорд в боксе

Редактор:  
Гульмира Байзакова
20 Сентября 2021, 09:03
Головкин вместе с Джошуа удерживает уникальный рекорд в боксе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обозреватель бокса и комментатор Дэн Каноббио отметил, что казахстанский чемпион-средневес Геннадий Головкин на пару с чемпионом мира в супертяжелой категории из Великобритании Энтони Джошуа является обладателем рекордного показателя среди действующих боксеров. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«Есть только два действующих боксера, которые наносят в цель более 30% своих джебов: Геннадий Головкин (30%) и Энтони Джошуа (30,4%)», — написал в твиттере Каноббио.


Напомним, что возвращение Головкина на ринг запланировано на декабрь в бою против обладателя титула WBA Super Риоты Мураты у него на родине в Японии. Джошуа же проведет поединок 25 сентября в Лондоне против украинца Александра Усика.
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