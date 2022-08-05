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Головкин установил уникальное достижение
5 Августа 2022 15:00

Головкин установил уникальное достижение

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Промоутер Том Леффлер вспомнил первые шаги по продвижению чемпиона мира в среднем весе Геннадия Головкина и прокомментировал успехи, которых казахстанцу удалось добиться за годы своей карьеры в США. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

GGG дебютировал на американском ринге в 2012 году, а до этого несколько лет развивал свою профессиональную карьеру в Германии.

«Геннадий продолжал всех нокаутировать. Это значительно облегчило мне работу по раскрутке, когда никто толком не знал, кто он такой. Он уже тогда тренировался с Биг Бэр, но почти никто о нем не слышал, потому что прежде он боксировал в Германии. Также у него была любительская карьера в Казахстане, причем потрясающая карьера.

В то время мы активно «прессовали» HBO, Showtime и другие телесети. И в конце концов HBO дали ему шанс. Пока он вырубал соперников, мы делали все остальное. Возили его в Мексику, на стадион «Даллас Ковбойз», на гонки Nascar. Везде, куда только можно. Также на хоккейные матчи, игры «Лейкерс» и «Доджерс» - он трижды делал первое вбрасывание на матче «Доджерс» и столько же - на стадионе «Янкиз», - сообщил Том Леффлер.

«Про GGG я одно могу сказать наверняка - он является единственным действующим боксером и единственным боксером недавней эпохи, который устраивал аншлаги в Madison Square Garden в Нью-Йорке, на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, на The Forum и StubHub в Лос-Анджелесе и на O2 Arena в Лондоне.

Также Геннадий устраивал «солдауты» на Saitama Arena в Японии и на арене в Монте-Карло. Когда в вашем резюме столько мест, это говорит о том, что вы - суперзвезда мирового масштаба», - сказал в разговоре с K.O. Artist Sports промоутер.

Фото: sports.kz



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