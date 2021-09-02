Головкин улучшил позицию в рейтинге лучших боксеров P4P от BoxRec
НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Sports.kz предcтавил рейтинг лучших боксёров вне зависимости от весовой категории по версии портала BoxRec, передает МИА «Казинформ».
За прошедший месяц в первой десятке произошли большие изменения: на вторую строчку сумел прорваться действующий чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе Геннадий Головкин, вытеснив за пределы первой тройки непобежденного Теренса Кроуфорда.
Также в топ-10 оказались бывший обладатель титула WBC Шон Портер и британец Каллум Смит, который в этом месяце дебютирует в новой весовой категории. Еще можно отметить присутствие латвийского боксера Майриса Бриедиса и кубинца Йордениса Угаса, осевшего на десятой позиции после недавней победы над легендой ринга Мэнни Пакьяо.
Рейтинг боксёров pound-for-pound по версии BoxRec:
1. Сауль Альварес (Мексика);
2. Геннадий Головкин (Казахстан);
3. Эррол Спенс-младший (США);
4. Энтони Джошуа (Великобритания);
5. Теренс Кроуфорд (США);
6. Шон Портер (США);
7. Каллум Смит (Великобритания);
8. Майрис Бриедис (Латвия);
9. Теофимо Лопес (США);
10. Йорденис Угас (Куба).
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