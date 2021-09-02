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Головкин улучшил позицию в рейтинге лучших боксеров P4P от BoxRec

2 Сентября 2021 21:16
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Головкин улучшил позицию в рейтинге лучших боксеров P4P от BoxRec

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Sports.kz предcтавил рейтинг лучших боксёров вне зависимости от весовой категории по версии портала BoxRec, передает МИА «Казинформ».

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За прошедший месяц в первой десятке произошли большие изменения: на вторую строчку сумел прорваться действующий чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе Геннадий Головкин, вытеснив за пределы первой тройки непобежденного Теренса Кроуфорда.

Также в топ-10 оказались бывший обладатель титула WBC Шон Портер и британец Каллум Смит, который в этом месяце дебютирует в новой весовой категории. Еще можно отметить присутствие латвийского боксера Майриса Бриедиса и кубинца Йордениса Угаса, осевшего на десятой позиции после недавней победы над легендой ринга Мэнни Пакьяо.

Рейтинг боксёров pound-for-pound по версии BoxRec:

1. Сауль Альварес (Мексика);

2. Геннадий Головкин (Казахстан);

3. Эррол Спенс-младший (США);

4. Энтони Джошуа (Великобритания);

5. Теренс Кроуфорд (США);

6. Шон Портер (США);

7. Каллум Смит (Великобритания);

8. Майрис Бриедис (Латвия);

9. Теофимо Лопес (США);

10. Йорденис Угас (Куба).


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#Спорт   #Головкин  
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