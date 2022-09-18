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Головкин сделал заявление о своем будущем после поражения от «Канело»
18 Сентября 2022, 10:58

Головкин сделал заявление о своем будущем после поражения от «Канело»

ЛАС-ВЕГАС. КАЗИНФОРМ - Чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин заявил, что не планирует завершать карьеру после поражения единогласным решением судей от Сауля «Канело» Альвареса в их третьем поединке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Сегодня GGG и «Канело» поставили точку в своем соперничестве. «Канело» защитил звание абсолютного чемпиона мира во второй средней категории. При этом Геннадий по-прежнему остается обладателем титулов WBA, IBF и IBO на дивизион ниже.
- Продолжится ли твоя карьера после этого?
- Конечно, у меня огромные планы. У меня на примете много соперников. Поздравляю «Канело», поздравляю всех фанатов бокса. Помните, ребята, у меня три пояса в среднем весе! Я вернусь! Я все еще чемпион, ребята!, — ответил в ринге Геннадий.
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